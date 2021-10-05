جامعة الأزهر تعلن فتح باب تعديل ترشيح الرغبات للطلاب الجدد إلكترونيًّا

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد الآن وحتى مساء الجمعة المقبل، موضحًا أن هذه المرحلة تستوعب الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة، بجانب تعديل الرغبات للذين سجلوا من قبل من خلال هذا الرابط هنا.

نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

وكان الشربيني، أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها الفنية للعام الجامعي الجديد 2021-2022، مؤكدا أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول والثاني بلغ 75178 طالب وطالبة، موضحا أن الحد الأدنى لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة بلغ 627 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط بلغ 625 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط فقد بلغ 622 درجة

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 600 درجة، أما كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الحد الأدنى بها 605 درجة، وبالنسبة لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا 593.

تنسيق كليات الصيدلة بجامعة الأزهر

وبالنسبة لقطاع كليات الصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 613 درجة، أما كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها 617 درجة، أما كلية الصيدلة بنين أسيوط فقد بلغ الحد الأدنى بها 609 درجة، أما كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بأسيوط فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها 614 درجة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليتي طب الأسنان بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة 621 درجة، أما كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها 619 درجة، أما كلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها 596 درجة.