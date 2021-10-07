محكمة إيطالية ترفض وقف ممرضة عن العمل لرفضها التلقيح الإجباري

رفضت محكمة مدنية في إيطاليا قرار إيقاف وقف ممرضة عن العمل، لعدم موافقتها على تلقي لقاح كورونا، وصدر الحكم من قبل محكمة ميلانو في 16 سبتمبر الماضي، بعد استئنافها على الحكم السابق، عقب إيقافها عن العمل في فبرايرالماضي؛ لأنها رفضت تلقي لقاح في تحدٍ لسياسة التلقيح الإجباري التي فرضها صاحب عملها.

ووصفت المحكمة إيقاف الممرضة عن العمل بأنه «غير شرعي»، وأمرت صاحب العمل بدفع أجرها كامل مع الفوائد والمتأخرات، وينقض القرار أحكاما قضائية سابقة في قضايا مماثلة.

ويرسخ القرار مبدأ قانوني بعدم شرعية فصل أو إيقاف الموظفين، لعدم تلقي التطعيم.

المرة الأولى

وذكر موقع جلوبال ريسيرش، أن هذه هي المرة الأولى في إيطاليا التي تحكم فيها محكمة لصالح موظف في قضية تعليق أو فصل عن العمل، بسبب عدم تلقي التطعيم، ويأتي القرار من واحدة من أكثر المحاكم موثوقية في روما، ويعتبر مهمًا بشكل خاص؛ لأنه يقلب السوابق ويكرس في القانون عدم شرعية فصل أو تعليق الموظفين دون أجر لفشلهم في التطعيم.

دفع راتب الممرضة منذ فبراير مع الفوائد

ونقل التقرير عن ماورو ساندري، محامية الممرضة، في مقابلة، قولها: «كانت هذه واحدة من أولى حالات إيقاف أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية».

وقارنت ساندري الحكم بحالة 5 ممرضات في وضع مماثل رفض اسئنافهم في قضية أخرى، خلال مايو الماضي، مؤكدة: «سيتذكر الجميع في إيطاليا الحكم الصادر في بيلونو، عندما تقدمت 5 ممرضات أوقفن من قبل صاحب العمل، باستئناف، ورفض طلبهن».

يذكر أنه جرى إيقاف الممرضة منذ فبراير الماضي، ولم تتلق أي راتب منذ ذلك الوقت، لذلك أمرت المحكمة صاحبة العمل بدفع راتبها عن كامل الفترة التي لم تعوض فيها، مع فائدة إضافية.