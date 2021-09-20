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دراسة: اكتشاف «كورونا» في إيطاليا قبل «ووهان»

كتب:

سحر المكاوى وحسن رمضان
09:55 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
دراسة: اكتشاف «كورونا» في إيطاليا قبل «ووهان»

دراسة: اكتشاف «كورونا» في إيطاليا قبل «ووهان»

أفادت نسخة أولية لدراسة نُشرت فى مجلة «ذا لانسيت» البريطانية، أجريت برئاسة إليزابيتا تانزى، الأستاذة فى قسم العلوم الطبية الحيوية للصحة فى جامعة ميلانو بإيطاليا، بأنها وزملاءها عثروا على اكتشاف ضخم محتمل بشأن منشأ فيروس كورونا، حيث درس الباحثون العينات التى تم جمعها كجزء من مراقبة الحصبة والحصبة الألمانية فى إيطاليا. وأعلن العلماء فى الدراسة، التى نُشرت أغسطس الماضى، عن اكتشاف دليل على مادة وراثية لفيروس «سارس- كوف 2» فى عينات 11 شخصاً تم أخذها قبل الإعلان عن الوباء، حيث تعود الحالة الأولى إلى أواخر صيف 2019، وهذا يعنى أن الفيروس كان ينتشر فى إيطاليا قبل ووهان الصينية، والذى يعتقد أنه يوم 8 ديسمبر.

وكان أندريو رامباوت، عالم الأحياء التطورية الجزيئية فى جامعة «أدنبرة» البريطانية، قال فى بحثه المنشور فى يوليو الماضى بمجلة «جينوم بيولوجى»، العلمية المتخصّصة، إن «الباحثين يجادلون بأن الفيروس جاء من ووهان إلى إيطاليا خلال صيف 2019».

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