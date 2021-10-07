فنانون جسدوا شخصيات أبطال نصر أكتوبر.. بينهم السقا وكرم مطاوع

دائمًا ما كانت ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وأبطال وشهداء النصر في ذلك اليوم، مادة هامة وثرية للسينما والدراما، وجسدت جزءا من بطولاتهم في العديد من الأعمال الفنية، منها بالأسماء الحقيقة للأبطال المشاركين في الحرب، وأخرى بقصص مشابهة لأبطال من وحي خيال صناع العمل.

وفي الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيدة، ترصد «الوطن» أبرز الفنانين الذي جسدوا الشخصيات الحقيقة لأبطال وشهداء يوم الكرامة في الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما أو الإذاعة.

مصطفى شعبان يجسد البطل عمرو طلبة

«العميل 1001» مسلسل تليفزيوني من بطولة مصطفى شعبان، قدم من خلاله قصة الشهيد عمرو طلبة، الذي لعب دورًا كبيرًا في انتصار أكتوبر المجيد، بعد أن قضى سنوات في إسرائيل على أنه مواطن يهودي اسمه «موسى زكي رافع»، والتحق بالجيش الإسرائيلي بتخطيط من المخابرات المصرية، التي أرسلته إلى تل أبيب بعد عامين من النكسة، ليكون عميلا سريًا بين صفوف العدو، ونال شهادته في يوم عبور الجيش المصري لقناة السويس وتحقيق الانتصار.

كرم مطاوع في دور الشهيد إبراهيم عبد التواب

وفي عمل إذاعي قدم الفنان كرم مطاوع مسلسل «أبطال على مدى الأزمان»، الذي جسد فيها شخصية الشهيد المقدم إبراهيم عبدالتواب، بطل ملحمة «كبريت» التي انتهت في 14 يناير 1974، وهي النقطة الفاصلة بين الجيشين الثاني والثالث الميداني؛ إذ جرى حصار من العدو على القائد وجنوده لمدة وصلت 3 أشهر قاوم خلالها الجنود الجوع والعطش بعد أن فقدوا الاتصال بالقيادة، واستشهد منهم 150 جنديا مصريا آخرهم الشهيد «عبدالتواب».

أحمد السقا في دور عاطف السادات

وجسد الفنان أحمد السقا، شخصية الشهيد طيار عاطف السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، مع الفنان أحمد زكي في فيلم «أيام السادات» من إخراج محمد خان، والذي استشهد في يوم النصر بأكتوبر 1973.

نجوم جسدوا شخصية الزعيم أنور السادات

شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، بطل الحرب والسلام، تنافس العديد من الفنانين على تجسيدها، على رأسهم الراحل أحمد زكي في فيلم «أيام السادات»، والذي اعتبره الجميع أقرب من جسد الزعيم الراحل لدرجة كبيرة، وهو ما أشاد به أيضًا أسرة السادات، وزوجته الراحلة جيهان السادات.

الفنان نجاح الموجي، ممن كان لهم نصيب في تجسيد السادات من خلال فيلم «زيارة السيد الرئيس» بطولة محمود عبدالعزيز عام 1994، ويعتبر من أوائل من جسدوا شخصية بطل الحرب والسلام، وكذلك الفنان محمد رمضان في عام 2012 ضمن مسلسل «كاريوكا».

وفي عرض مسرحي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جسد الفنان خالد النبوي، شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، في مسرحية «كامب ديفيد» عام 2014، وحضر العرض أسرة الزعيم الراحل متمثلة في زوجته السيدة جيهان السادات، ونجله جمال السادات.

وكان الراحل عبد الله غيث، ممن جسدوا شخصية السادات فى مسلسل «الثعلب» عام 1993، وكذلك الفنان أحمد عبدالعزيز، في فيلم «الجاسوسة حكمت فهمى» عام 1994، والفنان محمود البزاوي في فيلم «ناصر 56» عام 1996، فضلا عن طلعت زين في فيلم «جمال عبد الناصر» عام 1999.

ويعتبر الفنان محمد نصر الوحيد الذي جسد شخصية الزعيم الراحل في 3 أعمال فنية مختلفة جميعها بالدراما «العندليب، صديق العمر، الجماعة»، كما جسده الفنان مفيد عاشور في مسلسل «إمام الدعاة»، وفي مسلسل «فارس الرومانسية» جسد الفنان زين نصار شخصية السادات، بينما عاصم نجاتي قدم دور السادات في مسلسل «ناصر».

وقدمت شخصية الزعيم الراحل في ثلاث أجزاء من مسلسل «أوراق مصرية» الذي عرض أول مرة عام 1998 واستمر حتى 2004، إذ جسده في أول جزأين الفنان محمود عبدالمغني، وفي الجزء الثالث الفنان أحمد بدير.

فيلم لم يكتمل لشخصية إبراهيم الرفاعي

وفي أكتوبر 2019، أعلن الفنان محمد إمام، عن تحضيره لفيلم جديد يجسد من خلاله شخصية بطل الصاعقة وقائد مجموعة 39 في نصر أكتوبر، إبراهيم الرفاعي، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»: «مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعي»، إلا أن العمل الفني لم يقدم أو يطرح حتى الآن.