انتصار السيسي عن نصر أكتوبر: ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وقالت السيدة انتصار، خلال التدوينة: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل».

واختتمت التدوينة: «سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض».