أحمد شوبير: لا يوجد خناقة بين الحضري ومحمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس المنتخب المصري بتدريبات الفراعنة، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال «شوبير» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب أون تايم»، عبر قناة أون تايم سبورت: «معرفتش أنام بسبب خبر إصابة محمد الشناوي، كنت حابب أحصل على التفاصيل كاملة، لكن ما حدث أن الحضري شاط كرة ارتطمت في فخذ الشناوي، والحارس حس بنار في قدمه».

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