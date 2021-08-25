تطورات حالة محمد الشناوي.. معزول في المنزل وتأكد غيابه عن مباراة أسوان

كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه لوعكة صحية أمس تمثلت في مغص معوي وقىء، تسبب في غيابه عن المشاركة في مباراة الجونة أمس الثلاثاء، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن مباريات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محمد الشناوي ما زال يخضع لعزل منزلي في الوقت الجاري لعدم إمكانية خضوعه لمسحة كورونا في الوقت الجاري لتلقيه اللقاح في الساعات الماضية».

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