لطفي لبيب: «قضيت 6 سنين ونص في الجيش وكتبت فيلم عن حرب أكتوبر»

تحدث الفنان لطفي لبيب عن فترة تجنيده ومشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، موضحا أنه خدم في القوات المسلحة كمجند لمدة 6 سنوات ونصف، معتبرًا أن هذه الفترة هي أجمل أيام عمره وأنه لن ينساها أبدًا.

وأوضح لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه لن ينسى هذه الأيام أبدًا: «لا يمكن أنسى الأيام دي والكتيبة بتاعتنا من أول الكتائب اللي عبرت بزوارق وكنا في الجيش التالت، الكتيبة 26 اللواء الثامن الفرقة السابعة ،وعشنا كل تطورات الحرب، إحنا اللي قعدنا في قوات بدر اللي كانت متحاصرة في السويس في الجيش التالت».

تكريم أبطال حرب أكتوبر

وأشار لطفي لبيب خلال حديثه إلى 27 مقاتلا من أبطال حرب أكتوبر حصلوا على وسام نجمة سيناء، و2 من زملائه بالكتيبة حصلوا على هذا الوسام، متسائلا عن عدم تسمية أي شارع أو مدرسة بأسمائهم، ويجب تكريم هؤلاء الأبطال وكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال لطفي لبيب: «أنا كنت أدعو زمان خلال الـ48 سنة دول لتكريم الناس اللي حاربت في أكتوبر، من خلال إنهم يروحوا كتايبهم ويحصل استدعاء لهم ويروحوا يشوفوا الكتايب اللي حاربوا فيها»، مشيرًا أنه لن يستطيع حاليًا الذهاب لكتيبته وتحقيق هذه الرغبة بسبب كبر سنه.

3 طبعات من فيلم «الكتيبة 26»

وطالب لطفي لبيب الجهات المختصة بتقديم أفلام عن حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا أنه كتب فيلم عن حرب أكتوبر وأسماه «الكتيبة 26»، وطبع منه 3 طبعات ونفذوا من الأسواق، وأنه جاري طباعة النسخة الرابعة.