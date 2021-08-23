رئيس التحرير

محمود مسلم

رغم مرضه.. لطفي لبيب أول الحاضرين في عزاء ماهر لبيب

كتب:

بسمة شطا
09:14 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
الفنان لطفي لبيب - أرشيفية

الفنان لطفي لبيب - أرشيفية

بدأ عزاء الفنان ماهر لبيب منذ قليل، من كنيسة مارجرجس بمنطقة هوليوبوليس، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء.

لطفي لبيب يقدم واجب العزاء في ماهر لبيب

وكان أول الحضور إلى العزاء الفنان لطفي لبيب، الذي حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء في الفنان ماهر لبيب، رغم تعبه مؤخرا، وعدم تمكنه من السير بمفرده.

وجرى تشييع جثمان الفنان ماهر لبيب ظهر اليوم من كنيسة مارجرجس وسط غياب من الفنانين.

يذكر أن الفنان ماهر لبيب واحد من أعمدة الدراما القبطية، وأعمدة المسرح، قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية، كما قدم عددا من الأعمال التليفزيونية، وكان أبرزها يوميات ونيس.

اقرأ المزيد:

بعد وفاته.. من هو الفنان ماهر لبيب وموعد الجنازة؟

وفاة الفنان ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عاما

لطفي لبيب لـ«الوطن»: أتمتع بصحة جيدة وسأعود للفن بالكتابة فقط

لطفي لبيب: تكريمي من القومي للسينما دفعة للأمام.. ولن اعتزل الفن

لطفي لبيب يسترجع ذكرياته بصورة قديمة لفترة شبابه: ما نجا من حياة سابقة

لطفي لبيب عن مشاركته في حرب أكتوبر: بطل وهو بيموت قال "حد ياخد مكاني بسرعة"

لطفي لبيب: أغاني المهرجانات زي "الكلينيكس".. ونفسي أشوف محمد منير