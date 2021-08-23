رغم مرضه.. لطفي لبيب أول الحاضرين في عزاء ماهر لبيب

بدأ عزاء الفنان ماهر لبيب منذ قليل، من كنيسة مارجرجس بمنطقة هوليوبوليس، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء.

لطفي لبيب يقدم واجب العزاء في ماهر لبيب

وكان أول الحضور إلى العزاء الفنان لطفي لبيب، الذي حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء في الفنان ماهر لبيب، رغم تعبه مؤخرا، وعدم تمكنه من السير بمفرده.

وجرى تشييع جثمان الفنان ماهر لبيب ظهر اليوم من كنيسة مارجرجس وسط غياب من الفنانين.

يذكر أن الفنان ماهر لبيب واحد من أعمدة الدراما القبطية، وأعمدة المسرح، قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية، كما قدم عددا من الأعمال التليفزيونية، وكان أبرزها يوميات ونيس.