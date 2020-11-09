لطفي لبيب يسترجع ذكرياته بصورة قديمة لفترة شبابه: ما نجا من حياة سابقة

استعاد الفنان لطفي لبيب، ذكريات فترة شبابه، بمشاركة صورة قديمة له، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استرجع من خلالها ذكرياته مع الفن وحياته.

وعلق "لبيب" على صورته قائلًا: "الذكريات عابر سبيل، لا يمكن استبقاؤها مهما أغريناها بالإقامة بيننا، هي تمضي مثلما جاءت لا ذكريات تمكث لا ذكريات تتحوّل حين تزورنا إلى حياة، من هنا سرّ احتفائنا بها وألمنا حين تغادرنا إنّها ما نجا من حياة سابقة، صورة لي قديمه وجدتها في أرشيف الذكريات".

وإحتفل الفنان لطفي لبيب الشهر الماضي بانتصارات أكتوبر حيث كان من أحد المشاركين بها ضمن كتيبة الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس، وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن" سرد "لبيب"، وقائع ليلة انتصار الجيش المصري على العدو الإسرائيلي ليلة السادس من أكتوبر، قائلاً: "كلفني قائد الكتيبة العقيد عبدالوهاب الحريري بشراء ما نُسميه بـ ترفيه لكل العساكر، بحكم أنني كنت أتولى جانباً إدارياً داخل الكتيبة، حيث اشتريت كمية من البلح لهم من منطقة السويس حينها، وهنا وجدت السويس خاوية فاستشعرت وجود أمر ما، ولكني عدت إلي كتيبتي ووزعت البلح على العساكر".

وتابع: "تواردت أنباء حينها عن مرور المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية، على الكتيبة، ولكني استشعرت باندلاع الحرب بعد انتشار قوات من الشرطة العسكرية، ومن قبلها حالة السكون التي عمت أرجاء مدينة السويس كما ذكرت سلفاً، وانطلق سلاح الطيران وتبعه قوات المدفعية، وأذكر حينها أن الأرض تشققت من زلزلة المدفعية، وفوجئت بالكلاب تعوي مذعورة، فقلت حينها: هننتصر بإذن الله، وعبرت القوات قناة السويس بسلام".

ووصف الفنان الكبيرـ انتصار الجيش المصري على الإسرائيلي بالساحق، مؤكّداً أنَّه قضى فترة تجنيد استمرت 6 أعوام ونصف العام، حيث تعلم خلالها الصبر والجلد والإصرار ومواجهة الصعاب.