«جامعي أسوان» يستقبل مريض «الفقاعات الوراثية» استجابة لـ«الوزراء»

أكد الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن المستشفى الجامعي بأسوان استقبل المريض «محمد جابر»، مقيم بقرية «المريناب»، يعاني من مرض نادر يسمى «الفقاعات الوراثية»، استجابة لتعليمات مجلس رئاسة الوزراء، بعد مناشدة المريض للمسؤولين.

وأضاف المدير التنفيذي أن إدارة المستشفى الجامعي تقدم كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفي ظل توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

خلل بالجهاز المناعي

وأوضح الدكتور مصطفى الطيري أستاذ أمراض الجلدية ووكيل كلية الطب، أن فحص المريض بقسم أمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي أثبت أنه يعاني من هذا المرض الوراثي الذي يسبب له خلل في الجهاز المناعي منذ ولادته، بعد تواصل مكتب رئاسة الوزراء مع المريض لبدء إجراءات علاجه، لافتا إلى أنه توجه في البداية إلى الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامعي، لإجراء الفحوصات اللازمة للحالة وتشخيص المرض، مشيرا إلى بدء تلقيه العلاج على مدار عامين بالمستشفى الجامعي بأسوان حتي يكتب له الشفاء.

طوق نجاة

وعبر المريض عن سعادته بهذه الخطوة التي جاءت بمثابة طوق نجاة لحياته واستكمال علاجه ومواصلة مشواره في الحياة دون آلام ومعاناه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالحالات الإنسانية واستقبالها بالمجان بغرض علاجها ورفع المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بعلاج الحالات غير القادرة.