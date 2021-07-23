رئيس رابطة الأشراف الأدارسة يخضع لجراحة ناجحة بـ«أسوان الجامعي»

أجرى السيد الإدريسي، رئيس رابطة الأشراف الأدارسة العالمية، مساء أمس، جراحة طبية ناجحة بالفخذ الأيمن داخل مستشفى أسوان الجامعي، عقب حادث سير تعرض له بمدينة دراو شمال محافظة أسوان يوم الاثنين الماضي أثناء قيادته لسيارته وبصحبته أسرته.

وكان مستشفى أسوان الجامعي في مدينة أسوان استقبل عصر الاثنين الماضي، السيد الإدريسي رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالعالم الإسلامي، في حادث تصادم أثناء استقلال سيارته بمركز دراو، ونُقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي بأسوان الجامعى استقبلت السيد الإدريسي، إثر حادث سيارة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي من إدارة مستشفيات جامعة أسوان، مكون من الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والعناية المركزة والتخدير والأشعة التشخيصية، وبعد عمل الأشعات اللازمة والتحاليل تبين وجود كسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، وجرى حجزه الآن في عناية جراحة التجميل تحت إشراف الدكتور أحمد قناوي رئيس القسم.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتقديم أوجه الرعاية الكاملة تحت إشراف الدكتور شريف حسن فراج نائب المدير التنفيذي، والدكتور عصام أبو المجد مدير الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عادل عباس محمد، 32 عاما، وأحمد مصطفى أحمد الشهير بـ«السيد الإدريسي»، 49 عامًا، وشفاء محمد الحسن، 32 عامًا، ومصطفى أحمد مصطفى، 16 عامًا، ومحمد إبراهيم، 38 عامًا، والزهراء أحمد مصطفى، 21 عامًا، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الجامعي بأسوان.

وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك قام اللواء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزيارة المستشفى الجامعى، عقب ادائه لصلاة عيد الأضحى، مباشرة، ليطمئن على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف، رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى، نقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير، نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وأصابات في الصدر والبطن، وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم.

واطمئن المحافظ على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، وتفقد المرضى داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم، رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان، وتوالت الزيارات من القيادات البرلمانية والشعبية والأمنية والتنفيذية في محافظة أسوان.