نقلة نوعية بـ«أسوان الجامعي» بعد الانتهاء من تنفيذ مستشفى الباطنة

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان ستشهد انطلاقة جديدة نحو منظومة طبية حديثة، وذلك من خلال استكمال مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة بمجموع مساحات 8400 متر مسطح، وذلك بهدف تدعيم الطاقة السريرية لمستشفى أسوان الجامعي الحالي والذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 450 سريرا.

وأشار إلى أنه بالانتهاء من مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ سيكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بأسوان، حيث يضم 150 سريرا، وذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمستشفيات جامعة أسوان وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني.

الانتهاء من 95% من أعمال مستشفى الباطنة

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه جرى تنفيذ أكثر من 95% من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بالمبني الحالي، بتكلفة إنشائية تصل إلى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى 74 مليون جنيه للتجهيزات الطبية والأثاث.

وأوضح أن مستشفى الباطنة تتكون من 5 طوابق بطاقة 150 سريرا موزعين على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، والتي ستكون إضافة حقيقية للمنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة، والتي ستفتتح قريبا ما يعطي فرصة كبيرة لاستيعاب العديد من المرضى في مختلف التخصصات والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضى أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.