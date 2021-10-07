عبدالحكيم عبدالناصر: تأييد الشعب لوالدي بعد 67 كان بداية نصر أكتوبر «فيديو»

قال المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إننا لا نستطيع نسيان شجاعة عبدالناصر وإعلانه مسؤوليته عما حدث في نكسة يونيو، معتبرًا أن هذه اللحظات قلبت موازين كل ما حدث في الكارثة حينما خرج الشعب المصري لدعم عبدالناصر.

واعتبر عبدالناصر الابن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الشعب المصري «مالوش كتالوج»، لافتًا إلى أن الشعب المصري خرج بعد خطاب عبدالناصر لدعمه وأن الصهاينة كانوا منتظرين لاتصالات من المصريين للتفاوض معهم باعتبارهم منتصرين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هَزم الهزيمة التي وقعت في 5 يونيو 67 ورفضها وتمسك بقيادة جمال عبدالناصر، مشددًا على أن الشعب تمسك بثورة 23 يوليو ومبادئها وليس بشخص جمال عبدالناصر.

نزول الشعب في يونيو 67 كان بداية لنصر أكتوبر

وأشار «عبدالناصر» إلى أن نزول الشعب لدعم والده بعد نكسة يونيو كان البداية الحقيقية لنصر أكتوبر 73 «نزول الشعب المصري في 9 و10 يونيو كان بداية لنصر أكتوبر».

وشبه عبدالحكيم عبدالناصر والده بعد نكسة يونيو بالأسد الجريح، وأنه كان يشعر بأنه يجب أن يبذل كل نقطة من دمه لإزالة آثار العدوان وعودة سيناء وكافة الأراضي العربية التي احتلت في 67.

وأوضح أن الرئيس أنور السادات هو من أعلن عدول عبدالناصر عن قرار التنحي، باعتباره كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة وقتها، لافتًا إلى أن والده غير قيادة الجيش وقتها وحول الجيش المصري لجيش محترف ولا يقوده إلا المحترفين وعين الفريق صادق كقائد للجيش.