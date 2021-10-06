السيسي: سننمي كامل سيناء.. و«بكره تشوفوا عطاء ربنا لبلدنا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لأهالي سيناء، قائلا: «لن نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها في كل سيناء، سياحة زراعة صناعة تعدين أي حاجة لأن ده حق سيناء علينا مش بس حق أهلها».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «أنا بتكلم بكل تواضع، الحكومة المصرية والمسؤولين بيبذلوا أقصى جهد في ظروف استثنائية، مش علينا إحنا بس، لكن على العالم كله، وبتقول لأ إحنا هنفضل ننمي ونبني ونعمل في كل حتة فيكي يا مصر عشان تستحق مننا كده».

وتابع: «فيه تحديات وصعاب لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوزها وبكره تشوفوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى لبلدنا؛ وهتشوفوه وهتبقى مستعجبين أوي إزي وليه، عشان ربنا هيدينا كده بفضلك يارب».