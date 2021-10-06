رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: سننمي كامل سيناء.. و«بكره تشوفوا عطاء ربنا لبلدنا»

كتب:

محمد عزالدين
01:33 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الرط

الرط

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لأهالي سيناء، قائلا: «لن نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها في كل سيناء، سياحة زراعة صناعة تعدين أي حاجة لأن ده حق سيناء علينا مش بس حق أهلها».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «أنا بتكلم بكل تواضع، الحكومة المصرية والمسؤولين بيبذلوا أقصى جهد في ظروف استثنائية، مش علينا إحنا بس، لكن على العالم كله، وبتقول لأ إحنا هنفضل ننمي ونبني ونعمل في كل حتة فيكي يا مصر عشان تستحق مننا كده».

وتابع: «فيه تحديات وصعاب لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوزها وبكره تشوفوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى لبلدنا؛ وهتشوفوه وهتبقى مستعجبين أوي إزي وليه، عشان ربنا هيدينا كده بفضلك يارب».

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة أسيوط يهنيء الرئيس السيسي وأبطال الجيش بذكرى انتصار أكتوبر

نواب «مستقبل وطن» يهنئون الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

الشاعر عبدالله حسن يلقي قصيدة «حكايتك يا مصر» أمام الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنيء الرئيس السيسي بذكرى انتصار أكتوبر

شيخ الأزهر والمفتي يهنئان الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

سفير الصومال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة نصر أكتوبر المجيد: «فخر لكل العرب»