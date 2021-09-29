نجل «عبدالناصر»: لو كان والدي حيا سيكون سعيدا بمشروعات الطرق

قال المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، إن والده لو كان حيًا في الوقت الحالي سيكون سعيدًا بمشروعات الطرق والمشروعات الصناعية التي تُقام في مصر، وسيكون حزينًا على كل ما فات مصر خلال الـ40 سنة التي تلت وفاته، موضحا أن السيارة «رمسيس» صنعتها مصر قبل كوريا، ونفس الأمر حدث في صناعة أجهزة التلفاز، وكان الأجانب يأتون إلى مصر لمعرفة تفاصيل التصنيع.

إنجاز السد العالي

وأضاف «عبدالناصر»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر الإنجازات التي كان الرئيس الراحل فخورًا بها هو السد العالي، ولذلك أصر على إعلان افتتاحه في 23 يوليو، لافتًا إلى أن المصريين دائمًا يعملون بيد ويحملون السلاح بيد أخرى، و«مشروع السد العالي مكانش اختراع عبدالناصر، ولكنه كان معروضًا على حكومات سابقة، ولم توافق على إنفاق 400 مليون جنيه لتنفيذه»، مشددًا على أن ثورة يوليو كانت هدفها استعادة الحقوق الإنسانية للمصريين، وتنفيذ مشاريع مهمة في هذا الإطار.

وتابع نجل الزعيم الراحل، أن والده كان يحلم بقيادة معركة التحرير، وهذه كان يكرس لها حياته بعد عام 1967، والشعب المصري كان له ردة فعل جيدة جدًا على خطاب التنحي وهذا حوّل الحرب من الهزيمة إلى المعركة وأن الحرب مستمرة، لأن الهدف الاستراتيجي لحرب 1967 هو القضاء على النظام المصري، ولكن مصر بنت جيشًا على أسس احترافية، ونفذ عبور 1973، وحمى مصر من السقوط المدوي في 2011، وعندما تسلمت الجماعة الإرهابية حكم مصر»، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية محترفة وهدفها حماية مصر.

الرد على «جنرالات المقاهي»

وردًا على الانتقادات الموجهة إلى والده وبعض المشروعات التي نفذها، قال «إنه لا يتضايق من هذه الأمور ولكنها فلسفة بأثر رجعي، وجنرالات المقاهي يجب أن يعلموا أن كل وقت له ظروفه وملابساته، ونسبة اللي اتضرروا مقابل الذين استفادوا قليلة، وبناقصهم».

وأشار إلى أن «أكثر شيء كان حريصًا عليه والده أن يتعامل أبنائه بطريقة عادية مع الناس، ولا يستخدمون اسم والده في أي مكان، وهذه الأمور بالنسبة لهم كانت من المحرمات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أفادهم كثيرًا فيما بعد».