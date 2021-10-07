خطوات ونصائح يجب على قائدي السيارات اتباعها.. قبل السفر لقضاء الإجازة

هناك العديد من الخطوات التي يجب على قائدي السيارات اتباعها قبل البدء في السفر خلال الإجازات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والمنتظمة التي يجب اتخاذها بين الحين والآخر في عمليات الصيانة الدورية للسيارة.

ويستعرض المهندس محمد عبد الصمد، خبير صيانة السيارات، أهم الإرشادات والإجراءات الوقائية التي يجب على قائدي السيارات اتخاذها قبل عملية السفر بالسيارة على الطرق السريعة، والتي جاءت كالتالي:

إجراءات يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

- يجب إجراء صيانة دورية للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر، كما تقررها الشركة الأم.

- يجب فحص السوائل والزيوت، وتغيير اللازم منها طبقا لجداول الصيانة، منها تغير «زيت وفلتر الموتور» كل 10 آلاف كيلو.

- يجب فحص تيل الفرامل الأمامي والخلفي.

- يجب مراجعة «الطنابير» الأمامية والخلفية، ومراجعة وجود أي تسريب من زيوت الفرامل من خلال فحص دائرة المواسير بالكامل.

- يجب فحص وتغيير «سير الكتينة» حسب تعليمات الشركة، وفحص «طلمبة المياه» بالسيارة حسب العمر الافتراضي لها.

- يجب مراجعة وفحص عمل المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة وتغيير التالف منها قبل السفر.

- يجب مراجعة عمل مساحات الزجاج، لوجود الأتربة والعواصف الترابية أثناء السفر.

- يجب تغيير الإطارات بأخرى جديدة وعمل «ترصيص» للإطارات، وضبط زوايا للسيارة.

- المتابعة الدورية وفحص ضغط الهواء داخل الإطارات، منعا لحوادث انقلاب السيارات.

- يجب تغيير الفرامل كل 60 ألف كيلو، أو سنتين، وذلك حسب جداول الصيانة المعتمدة وتعليمات الشركة المصنعة.

- يجب استخدم حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي أثناء القيادة.

- يجب الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- يجب وضع الأطفال على المقاعد الخلفية وربطهم بأحزمة الأمان، وعدم جلوسهم على أقدام أمهاتهم أثناء القيادة.

- يجب الالتزام بالوزن الخاص بالحقائب الموضوعة داخل السيارة خلال السفر، حسب ما أعلنت عنه الشركة المصنعة.