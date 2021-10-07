البحوث الاجتماعية: أعلى معدلات الطلاق في الفئة العمرية من 20 لـ35 سنة

قالت الدكتورة هالة رمضان، القائم بأعمال مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إنه تم إجراء بحث للوقوف على الأسباب والتداعيات المرتبطة بالطلاق، لافتة إلى أنه اعتمد على أسلوب دراسة الحالة للأسر المنتهية بالطلاق خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج، بالاعتماد على عينة من الأسر المنتهية بالطلاق فى الـ5 سنوات الأولى.

أعلى معدلات الطلاق المبكر بالمحاكم عن طريق الخلع

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة البحث أشارت إلى ارتفاع معدلات الطلاق المبكر في مصر، لافتة إلى أن أعلى معدلاته بالمحاكم عن طريق الخلع، يليه الطلاق بسبب الإيذاء، وارتفعت معدلاته في الحضر عن الريف، وبين الفئة التي تحمل شهادة تعليم متوسطة.

ولفتت رمضان إلى أنه وفقا لآخر بحث تم إجراؤه بمركز البحوث، كانت أعلى معدلات الطلاق في الفئة العمرية من 20 إلى 35 عاما، وتقع نحو نصف حالات الطلاق بشكل مبكر خلال السنوات الأولى.

النتائج المرتبطة بأسباب ودوافع الطلاق المبكر

وأشارت إلى أن نتائج البحث المرتبطة بأسباب ودوافع الطلاق المبكر جاءت كالتالي:

- لم يكن الطلاق لسبب واحد بل تجمعت الأسباب وتقاطعت، من أهمها قصر مدة الخطوبة، وتدخل الأهل، وتراجع دور الأسرة والإطار العائلي في رأب الصدع، ووجود فجوة بين الواقع والطموح ومحددات الاختيار.

- احتلت الأسباب الاقتصادية المرتبة الثانية نتيجة زيادة الأعباء المادية وقلة الدخل والتوقف عن العمل وعدم الالتزام بأولويات الإنفاق، مع دخول عادات جديدة في الاستهلاك باتت تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأسرة.

التأخر في الإنجاب عاملا في الإخفاق في الزواج

- عدم التوافق في العلاقة الحميمية بين الزوجين والتأخر في الإنجاب أو عدم القدرة عليه عاملا رئيسيا في الإخفاق في الزواج.

- لعبت الفروق الثقافية والاختلافات بين الطرفين دورا كبيرا في حدوث الطلاق المبكر، بسبب اختلاف التنشئة والتعليم والتفكير والاختلافات الريفية والحضرية.

- من الأسباب الأخرى للطلاق المبكر إدمان الزوج للمخدرات، الخيانة الزوجية، كذب الزوج، الزواج بثانية دون علم الأولى.

- ثمة علاقة بين الطلاق واستخدام الإنترنت، حيث يؤدي إلى ضعف الحوار الأسري، وانتشار الخرس الزواجي والانفصال العاطفي، والخيانة الزوجية عبر الإنترنت سواء من الزوج أو الزوجة.