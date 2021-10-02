إخلاء سبيل سيدة البدرشين: «زوجي ولع في نفسه عشان طلبت الطلاق»

قررت جهات التحقيقات، إخلاء سبيل سيدة البدرشين بعد سماع أقوالها في حادث إشعال زوجها النيران في نفسه، إذ قالت إنها علمت بمحاولة انتحار زوجها من الجيران، الذين كشفوا أنه أسكب كمية من الكيروسين على نفسه وأشعل النيران في جسده داخل منزله عقب تمسكها بالطلاق بسبب سوء معاملته لها.

«بيضربني بشكل مستمر ومش بيعرف يتكلم غير بإيديه، عشان كده سبت البيت وروحت عند أهلي وخدت قرار بـ الطلاق».. بهذه الكلمات كشفت سيدة البدرشين، 35 عامًا، أمام جهات التحقيق عن الخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها وأسباب إصرارها على الطلاق.

قصة حب قضى عليها الزوج

وأضافت أنها تعمل مدرسة وتزوجت من جارها، نجار مسلح، إذ جمعتهما قصة حب بحكم الجيرة، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من الزواج اكتشفت حقيقة زوجها ومعاملته السيئة إذ أنه دائم الشجار معها ويصل الأمر أحيانًا إلى «ضربها»، مؤكدة أنها تحملت كثيرًا من أجل الحفاظ على أسرتها، خاصة أنها أم لطفلين وعندما ساءات الأمر بينهما قررت إنهاء علاقتها الزوجية حتى فوجئت بزوجها يشعل النيران في نفسه.

إصابات بحروق بلغت 65%

وتسلمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا من مستشفى أم المصريين، يفيد بإصابة شاب عمره 36 عاما، بحروق كبيرة بلغت نسبتها 65%، وتم احتجازه داخل قسم الحروق بالمستشفى، ولا يمكن استجوابه بسبب سوء حالته الصحية.

وبينت تحريات المباحث أن الحادث لا يوجد فيه شبهة جنائية وأن الشاب حاول التخلص من حياته عندما فشل في إقناع زوجته بالعودة إلى منزل الزوجية، وعلم بأنها أقامت ضده دعوى خلع ضده.