أسعار جديدة لـ«الكاكاو والقهوة».. وسط ارتفاع في الطلب

حمل هذا الأسبوع أخبارًا غير سارة لمحبي المُكيفات والمشروبات الساخنة مثل القهوة والكاكاو، حيث ارتفع السعر بشكل طفيف، ومع ذلك لم يتأثر الطلب الذي ارتفاع قبيل أسابيع من بدء فصل الشتاء رسميًا.

شهدت بعض مشروبات الشتاء الساخنة، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الكاكاو، ارتفاعًا، بسبب تعطل سلاسل التوريد جزئيًا، ما أدى إلى نقص المعروض من السلعة في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار البن 20 جنيها في الكيلو لكافة الأنواع خلال الفترة الحالية، مدعوما بارتفاع الأسعار العالمية للبن.

«الوطن» تحدثت لـ«مستوردين وتجار» قالوا إن الطلب مرتفع رغم زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن أسبابًا تتعلق بالطقس السيء، وتراجع الإنتاجية وضيق سلاسل الإمداد، أدت إلى تحريك السعر.

نسبة الارتفاع بلغت 3.6% على أساس سنوي

وسجل سعر طن الكاكاو في بورصة العقود الآجلة، نحو 2747 دولار، ما يعادل 43 ألف جنيه تقريبا، بينما أشارت غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن أسعار الكاكاو، شهدت ارتفاعًا في شهر مايو الماضي، حيث سجل سعر الكيلو 2.42 دولار، ثم ارتفع إلى 2.46 دولار للكيلو في سبتمبر.

وتوقع تقرير للغرفة، أن تستمر الارتفاعات السعرية للمُنتج الشتوي الذي يدخل في صناعة الشيكولاتة، موضحًا أن نسبة الارتفاع بلغت 3.6% على أساس سنوي.

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية للقاهرة، حسن فوزي لـ«الوطن»، أن التغييرات المناخية في بعض الدول المنتجة هي السبب وراء قفزات سعر البن خلال العام الجاري، خاصة في ظل تأثير المناخ على محصول البرازيل والهند.

وأضاف في تصريحاته أن مبيعات البن ارتفعت بنحو20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الطلبات من قبل المستهلكين وأكشاك القهوة والعربيات التيك أواي.

110 جنيه سعر البُن المحوج

ويباع سعر البن المحوج بأسعار تتراوح ما بين 110 لـ120 جنيها والبن السادة يباع بأسعار تتراوح ما بين 90 لـ 100 جنيه والأنواع عالية السعر حسب الطلب وتتجاوز الـ 310 جنيه.

بينما أوضح تقرير غرفة الصناعات الغذائية، أنه من المتوقع أن يرتفع سعر البن خلال الفترة المقبلة، ورصد التقرير زيادة سعر الكيلو إلى 4.7 دولار في سبتمبر، بعدما كان 4.4 دولار في يوليو الماضي.