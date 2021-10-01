في اليوم العالمي لها.. كوب من القهوة يساهم في تحسين الصحة وتقليل التعب والحفاظ على ضغط الدم

كوب واحد بمقدار «240 مل» من القهوة الداكنة يوفر جزءا مهما من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، فهذه المعادن تسهم في تحسين صحتك الجسدية لما لها من خصائص تلعب أدوارًا مختلفة في دعم الأداء الطبيعي للعضلات والجهاز العصبي، والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، وتقليل التعب والإرهاق، كما أن لها قدرة على تحسين الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

وتتميز حبوب القهوة أيضًا بمركبات لها خصائص مضادة للأكسدة، وهي مواد طبيعية قد تمنع أو تؤخر بعض أنواع تلف الخلايا، التي بدورها ستقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ويملك مركب الكافيين قدرة مميزة على تحسين الأداء الرياضي، ورفع القدرة على التحمل، وقوة العضلات، وتحملها، وتحسين السرعة عن طريق زيادة إنتاج الأدرينالين الذي يحفز إنتاج الطاقة ويزيد من تدفق الدم إلى العضلات والقلب.