هدوء نسبي لأسعار القهوة.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

شهدت أسعار البن العالمية هدوءا نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت الأسعار انخفاضا بنحو 1.4% في تعاملات اليوم الجمعة، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية على خلفية الأزمات التي ضربت محصول البن في البرازيل، أكبر منتج في العالم، نتيجة الجفاف والتغير المناخي.

استمرار الانخفاض

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع ترجيح زيادة المعروض من المنتج الأكثر شعبية في العالم، وبحسب صحيفة «وول ستريت» فإن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الإمدادات بعد استقرار الأوضاع في البرازيل، ما يعني هدوء الأسعار بالتبعية.

الأسعار في مصر

وقال مصدر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار البن العالمية خلال الشهرين الماضيين أثرت على الأسعار في مصر، حيث شهدت أسعار القهوة زيادة تجاوزت 5%، موضحا أن سلاسل القهوة العالمية التي تمتلك فروعا في مصر كانت من بين المتضررين من تلك الزيادات.

أكبر زيادة في 4 سنوات

وشهد الشهران الماضيان زيادة كانت هي الأكبر منذ نحو 4 سنوات في أسعار البن، وساهمت أزمة ارتفاع أسعار الشحن البحري، ومشكلات سلاسل التوريد في المزيد من الارتفاعات، لكن المصدر توقع أن تشهد الأسعار هدوءا ثم تراجعا حال توافر المعروض بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

توقعات بارتفاع الأسعار

وكانت غرفة الصناعات الغذائية توقعت في تقرير أسعار السلع الاستراتيجية أن ترتفع بعض الأسعار في سبتمبر، وكان البن من بين تلك الأسعار، وأكد التقرير الصادر الشهر الماضي أن أسعار السكر الأبيض المكرر من المتوقع أن تسجل ارتفاعا في السوق العالمية، ليصل سعر الطن إلى 453 دولارا مقارنة بـ443 دولارا للطن في يوليو الماضي.

أسعار الكاكاو

وأظهر التقرير الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية العالمية أن هناك توقعات أخرى بزيادة أسعار الكاكاو، ليسجل الكيلو 2.4 دولار، مقابل 2.3 دولار، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يشهد زيادة في استهلاك المشروب الساخن.