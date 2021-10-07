حدائق ومتاحف يمكنك زيارتها مجانا في ذكرى نصر أكتوبر منها «الأندلس»

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز الحدائق التابعة لمحافظة القاهرة والتي ستفتح أبوابها بالمجان للجمهور ومن أهم الحدائق المتخصصة في العاصمة، (الحديقة الدولية بمدينة نصر، الأندلس بحي غرب القاهرة، الحديقة اليابانية في حلوان).

حدائق تفتح أبوابها مجانا للجمهور

الحديقة الدولية بمدينة نصر

تقع الحديقة الدولية في طريق عباس العقاد بمدينة نصر، وهناك العديد من الأنشطة التي يمكنك فعلها في الحديقة الدولية، منها المشي في الممرات المميزة بها، وزيارة حديقة الحيوان الصغيرة المتواجدة بداخلها، ودخول بيت الرعب الذي يفضله الكثيرون.

الحديقة اليابانية بحلوان

توجد الحديقة اليابانية بحلوان في شارع محمد مصطفى المراغي، حلوان الشرقية، قسم حلوان، محافظة القاهرة‬ 11421.

وتحتوي الحديقة اليابانية بحلوان على 44 تمثالا لبوذا باللون الأحمر، وتمثال زهرة اللوتس، وتمثال لوجه امرأة مبتسمة ذات ملامح آسيوية، كما يوجد في الحديقة أحواض الأسماك المميزة، وتوجد النافورة الرئيسية بالحديقة داخلها تمثال لبوذا جالس على زهرة اللوتس ومحاط بـ3 أفيال، كما يتوفر في الحديقة القوارب الصغيرة التي تتجول في الممرات المائية الموجودة بالحديقة.

حديقة الأندلس

تطل حديقة الاندلس على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل، ويوجد بها العديد من الأشجار والمقاعد المختلفة.

متاحف تفتح أبوابها للزوار مجانا

كما جرى فتح أبواب بعض المتاحف للزائرين مجانا، مثل «متحف العلمين.. متحف بورسعيد.. بانوراما حرب أكتوبر بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بالقاهرة، بالإضافة إلى المتحف الحربي القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، والتي تقع بشارع صلاح سالم بالقاهرة».

ويعد المتحف الحربي واحدًا من أهم مزارات القلعة التي تضم «مسجد السلطان قلاوون، وجامع محمد علي، وقصر الجوهرة، ومتحف الآثار الإسلامية وجامع سارية الجبل، ومتحف الركايب، ومتحف الشرطة».