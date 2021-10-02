محافظ الجيزة يتابع أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار حدائق الأهرام

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمنطقة الأهرام، للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع والتي شملت تفقد أعمال تطوير وتجميل أسوار قطاع هضبة الأهرام وتركيب الإنترلوك وإنشاء أرصفة للمشاة.

مراعاة اللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية بالقطاع الواقع وسط البوابة الثالثة والرابعة، مشدداً على ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال، موجهاً مسؤولي هيئة النظافة بالانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع على الأكثر للبدء بالقطاعات الأخرى.

خطة شاملة لتحسين الهوية البصرية

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة الطريق البطئ بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافة ورفع المخلفات وزراعة الأشجار، لإظهاره بالشكل الجمالي إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة ضمن خطه شاملة جاري تنفيذها لتحسين الهوية البصرية للمنطقة.

الإسراع من وتيرة الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها

وكلف المحافظ، مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

تجريد وتمهيد طريق المشاه

كما وجه محافظ الجيزة، بتجريد وتمهيد طريق المشاه الواقع بجوار المخبز الآلي قبل البوابة الأولي لحدائق الأهرام، موجهاً بدعم المساحات الفارغة والجزر الوسطي الواقعة بذلك القطاع بمسطحات خضراء وزراعتها وإضفاء لمسه جمالية بها لتتكامل المنظومة الحضارية بالقطاع بالكامل.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير طريق التجنيد، وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدي لسنترال الرماية ومكتب البريد والذي يعد إضافة جديدة للمحاور المرورية الجاري تطويرها بالقطاع الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا.

وخلال الجولة استمع محافظ الجيزة لمطالب بعض سكان حدائق الأهرام، حيث أكد المحافظ على استكمال مجهودات رفع المخلفات من كافة قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبه الأهرام، مؤكداً على ضرورة تعاون أصحاب الأراضي الفضاء بإقامة أسوار عليها لمنع التعدي أو إلقاء المخلفات بها.