«الإفتاء»: «حرب أكتوبر» خير شاهد على صحة حديث خير أجناد الأرض

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم، إن يوم السادس من أكتوبر يمثل ذكرى عظيمة لكي تعرف النفوس التوفيق الذي كتبه الله لنا في مثل هذا اليوم على العدو لتحقيق انتصار كبير، مشيرًا إلى أنه خير شاهد على حديث خير أجناد الأرض.

مفتي الجمهورية يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر

وأضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على فضائية «صدى البلد »، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هنأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، مؤكدا أن جيش مصر درع الوطن وحصن الحرب والسلام، لافتا إلى أن هذا المعنى موجود في النصوص الشرعية الإسلامية.

انتصار مصر على إسرائيل

وانتصر الجيش المصري في السادس من أكتوبر 1973 على إسرائيل، وحرر شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة العرب الذين قطعوا البترول والنفط عن الدول الغربية التي تؤيد الاحتلال الإسرائيلي.