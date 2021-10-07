أجواء خريفية وغيوم في سماء مطروح

شهدت حالة الطقس اليوم في مطروح تغيرا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة وسجلت العظمى 25 والصغرى 18، وتشهد المدينة أجواء خريفية، وغيوم على عكس مدينة سيوة جنوبا التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجل 30 درجة مئوية مع تراجع نسبة الرطوبة.

أعداد قليلة تسبح في شواطئ مطروح

فيما تراجع الإقبال على شواطىء مرسى مطروح باستثناء أعداد بسيطة من الأسر التى حرصت على التواجد في أوائل شهر أكتوبر ونزول البحر، للاستمتاع بالمياه قبل موسم هطول الأمطار، بعيدا عن الزحام والتجمعات التى كانت تشهدها الشواطىء في شهر سبتمبر، والإستجمام في أجواء بها خصوصية تجذب بعض عشاق مرسى مطروح لزيارتها في هذه الفترة من العام، للتجول على الكورنيش والتسوق وقضاء أوقات لطيفة قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد.

أهالى مطروح يعشقون طقس الخريف

ويعشق أبناء محافظة مطروح أجواء الخريف في شهر أكتوبر، ويشعرون بالراحة والطمأنينة بعد انتهاء المصيف كل عام، وعودة مطروح هادئة، دون زحام، للخروج والاستمتاع بالبحر، والأماكن المحيطة بالشواطىء في رحلات الزردة التى يتجمع بها الشباب لقضاء أوقات جميلة ويتبادلون أطراف الحديث مع بعضهم في المشروعات الصغيرة التى من الممكن أن يقومون بها في موسم الصيف المقبل، والتجهيز لها في الخريف والشتاء لتنطلق في شهر مايو مع اقتراب الصيف الجديد.