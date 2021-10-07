فيس بوك ينفي ارتكاب مخالفات بعد مطالبات بإصلاح «الخصوصية»

نفت شركة فيس بوك، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، ارتكاب أية مخالفات، أو الترويج للحقد والانقسامات في المجتمع بما ينعكس بالسلب على الأطفال، وذلك بعد أن طالب البيت الأبيض إدارة الشركة بإجراء إصلاحات في ملف خصوصية مستخدمي موقع فيس بوك، عقب إثارة مديرة المنتجات السابقة بالموقع، فرانسيس هوجين، بعض المخاوف بشأن أمان بيانات المستخدمين.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين ساكي دعت «فيس بوك» إلى اتخاذ بعض الإجراءات بعد إدلاء «هوجين» بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، تتعلق مخاوف من إلحاق الشركة الضرر بصحة الأطفال العقلية وزيادة الانقسامات.

هوجين تكشف أسرار فيس بوك

وأضافت هوجين أمام الكونجرس الأمريكي: «من خلال عملي اكتشفت أن فيس بوك يعمل بشكل يضر الصغار، كما يؤذي الديمقراطية»، وأكدت أن فيس بوك يربح مليارات على حساب سلامة وخصوصية المستخدمين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن هوجين، قولها في برنامج 60 دقيقة الشهير على قناة CBS الأمريكية، إنها حاولت جمع مستندات ووثائق من الشركة لتثبت صحة هذه الحقائق، وذلك حتى لا يشكك فيس بوك أو أي شخص آخر فيما تقوله.

هوجين قدمت مستندات لإثبات صحة اتهاماتها

وأشارت هوجين إلى أنها قدمت 8 شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات توضح مدى الاختلاف بين البحث الداخلي للشركة، والبيانات الخارجية مثل نشر خطاب الكراهية عبر منصاتها المختلفة وتأثير استخدام خدماتها على الصحة العقلية.

رد فيس بوك على الاتهامات

من جانبه، كذب المتحدث باسم «فيس بوك»، آندي ستون، هوجين، من خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»: ليس لدى هوجين معلومات تتعلق بسلامة الطفل في فيس بوك أو في انستجرام ولم تبحث في هذه القضايا وليس لديها معرفة مباشرة بالموضوع من خلال عملها في فيس بوك.

وقال نائب رئيس فيس بوك للسياسات نيك كليج، في بيان، إن فيس بوك كان له تأثير كبير على المجتمع خلال السنوات الماضية، و هذا ما جعله يواجه العديد من الاتهامات، ولكن ذلك لا يعنى أن فيس بوك هو السبب الرئيسي للاستقطاب في المجتمع.