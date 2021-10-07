بيطري الغربية: تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، خلال الحملة القومية الثانية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

الطب البيطري بالغربية: تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأكد «أنور»، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة 266554 حيوانا مشيرا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

حملات تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية

وكشف مدير الطب البيطري بالغربية أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وشدد على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التي استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية

كما وجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وشدد على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.