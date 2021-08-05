الزراعة: 12 نصيحة للحفاظ على الثروة الحيوانية في المواجة الحارة

في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتوعية المزارعين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليا، من أجل الحفاظ على رؤس القطعان والدواجن، وجه الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، النصائح والإرشادات التالية:

أولا- بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المغلق (Closed System) يراعى التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة، وإجراء الصيانات اللازمة.

ثانيا- بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المفتوح (Open System) فيراعي مايلي:

1- احذر الإفراط في استخدام المياه وزيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أوالحظائر، والتي تجعل الحيوان أو الطائر في قمة الإجهاد الحراري.

2- يمكن إضافة المواد المضاده للإجهادات الحرارية والتي تعادل من حموضة الدم وتقلل من لزوجته المسجلة في وزارة الزراعة.

3- تجنب تغذية القطعان خلال ساعات النهار شديدة الحرارة.

4- في حالة استخدام وسائل تبريد يجب وضعها على مستويات مرتفعة أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر.

5- تجنب الإفراط في التعامل مع الحيوان أوالطائر والإمساك به والإزعاج قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة.

6- تجنب الحقن خلال ساعات النهار الحارة إلا في الظروف الاضطرارية.

7- لا يستحب إجراء التلقيحات، طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة.

8- تقليل سُمك فرشة أرضيات عنابر الدواجن خلال الصيف.

9- عدم تشغيل الشفاطات خلال أجواء النهار الحارة حتى لا تستبدل جو العنابر بأجواء ساخنة من الخارج.

10- احرص على زيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية.

11- تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

12- تجنب نقل الطيور والحيوانات خلال أوقات النهار الحارة، مع عدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في عربات نقلها، ويمنع توقف العربات المحمله بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مربي الدواجن بالاستفادة من الدعم الفني واللوجيستي والمالي، الذي توفره الدولة ووزارة الزراعة، لرفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية متمثلة في تقليل مصروفات التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادي، طبقا للبروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي وبعض البنوك الممولة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ويمكن التواصل على أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01558626682 - 01558626681.