«بهاء مصاروة» 20 عاما داخل معتقلات الإسرائيليين.. انضم لعمداء الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن قائمة «عمداء الأسرى» الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما على التوالي، ارتفعت إلى «100» أسير، بعد انضمام الأسير بهاء يوسف عبد القادر مصاروة شبراوي «41 عاما» للقائمة.

كريم يونس وماهر يونس أقدم أسيرين داخل سجون الاحتلال

وأفادت الهيئة بأن الأسير محمد الطوس «66 عاما»، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، قد دخل عامه الـ«37» على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو ثالث أقدم أسير فلسطيني، من بلدة الجبعة قرب بيت لحم، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 25 أسيرا أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى الاهتمام بقضية الأسرى القدامى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، حيث يتعرض الأسرى لانتهاكات من قبل إدارة مصلحة السجون، من تنكيل وتعذيب، والتي آخرها عزل 14 أسيرا في قسم رقم 6 في سجن النقب الصحراوي بظروف صعبة وقاسية منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها 7 أسرى في سجون الاحتلال ستة منهم احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري، وسط ظروف عزله القاسية، ومنهم الأسير ابن بلدة عنبتا شرق طولكرم علاء الأعرج الذي دخل يومه الـ60 في الإضراب عن الطعام، ويقبع في زنزانة عيادة «سجن الرملة».

20 عاما داخل معتقلات الاحتلال

20 عاما مرت على الأسير عبد القادر مصاروة شبراوي، بأيامها الحالكة المظلمة بين أوجاع وآلام وحزن في سجون وزنازين القهر والظلم، التي مر عليها أجيال من خيرة أبناء فلسطين، كبرت وهرمت داخل غرف مغلقة لا شمس تدخلها ولا هواء، عاشت وما زالت تمضي بأعمارها التي سرقت منها عنوة، بانتظار الحرية المسلوبة.

ومصاروة من مخيم نور شمس شرق في مدينة طولكرم، تنحدر جذوره من قرية قاقون المهجرة داخل أراضي 1948، لأسرة تتكون من ثمانية إخوة وخمس أخوات، بينما توفى والده.

وخلال الانتفاضة الأولى، عانت عائلة مصاروة كما كل العائلات الفلسطينية من مسلسل المداهمات والاقتحامات اليومية المتكررة، ما دفع بهاء للمشاركة في المواجهات مع الاحتلال رغم صغر سنه في ذلك الوقت، فاعتقل عام 1994، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب عدد من الشبان في عمره.