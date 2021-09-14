فلسطينيون يتظاهرون للتنديد بتدهور الحالة الصحية لـ «الزبيدي» في سجون الاحتلال

نظم عدد من النشطاء الفلسطينين وقفات احتجاجية في مدن «قلقيلية والبيرة وطوباس»، اليوم، وذلك لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديداً بالوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي بحسب نادي الأسير الفلسطيني، جاء ذلك عقب توارد أنباء من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقله للمستشفى مرتين منذ إعادة اعتقاله ومنعه من مقابلة محاميه بعد فراره ضمن مجموعة من الأسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة في العملية التي باتت تعرف باسم «نفق الحرية».

مظاهرات في جنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن خروج مئات الفلسطينيين بمحافظة جنين، في مظاهرات حاشدة للتعبير عن غضبهم مساء أمس الاثنين، وذلك على خلفية الأنباء التي أفادت بتعرض الأسير زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مخيم جنين، وأحد الأسرى المعاد اعتقالهم بعد الفرار من سجن جلبوع، إلى التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التحقيق معه، وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية الفلسطينية، فإن القناة 12 العبرية، قالت إن الأسير زكريا الزبيدي، رفض التعاون مع المحققين الإسرائيليين في مركز تحقيق الجلمة، وواجه التحقيق بالصمت.

نقل زكريا الزبيدي إلى المستشفى مرتين

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن الأسير «الزبيدي»، قد تم نقله مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام، وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، أنه من المتوقع نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا، وفي السياق قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ نشر أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي مرتين إلى المستشفى يثير القلق على مصيره.

أنباء تطور الحالة الصحية للزبيدي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية

وكان يحيى الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي قد قال في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، هي التي قالت إنّ شقيقه نُقل إلى الإنعاش، وهي أيضا التي قالت إنه خضع للتحقيق، وهي التي قالت أيضا إنه تم عرضه على الطبيب..

وكان شقيق زكريا قد قال أيضاً أنه سمع من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم نقل شقيقه إلى الإنعاش بإحدى المستشفيات، وهو الخبر الذي تناقله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكان «الزبيدي»، قد تعرّض للتعذيب بعد القبض عليه عقب هروبه رفقة 5 سجناء آخرين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة منتصف الأسبوع الماضي، بعد عملية بحث عنهم من قبل الشرطة الإسرائيلية دامت قرابة 5 أيام، فيما لا يزال هناك أسيرين بعيداً عن قبضة الاحتلال الإسرائيلي وتجري القوات عمليات بحث مكثفة للقبض عليهم.