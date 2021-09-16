ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 99 أسيرا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى، وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاما بشكل متواصل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت مجددا لتصل إلى 99 أسيرا بعد دخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر.

القائمة تضم 13 أسيرا تخطوا 30 عاما داخل سجون الاحتلال

وأوضح الباحث الفلسطيني رياض الأشقر، مدير المركز، أن عددا من الأسرى في سجون الاحتلال انضموا خلال اليومين الماضيين إلى قائمة عمداء الأسرى، وهم نبيل حماد البيراوي (60 عاما)، من سكان محافظة الخليل، وهو معتقل منذ تاريخ 15/09/2001، ومحكوم عليه بالسجن 22 عاما، ورائد حمد عبد الله أبو ظاهر (42 عاما) من مدينة رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 20 عاما ومعتقل منذ 16/9/ 2001، وبلال عبد السميع حسين العديني، (44 عاما) من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، والمحكوم بالسجن 25 عاما، وهو معتقل منذ 16/9/ 2001.

وأشار «الأشقر» إلى أن قائمة عمداء الأسرى تضم 13 أسيرا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود (30 عاما)، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما 35 أسيرا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً)، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاما على فترتي اعتقال، منها 34 عاماً متتالية، قبل أن يتحرر في صفقة «وفاء الأحرار» ويعاد اعتقاله عام 2014.

وأضاف «الأشقر» في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن من بين عمداء الأسرى 25 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، وهم من يطلق عليهم الأسرى القدامى وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعا، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أن الاحتلال رفض الافراج عنهم .

واعتبر «الأشقر» أن بقاء هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال رغم السنوات الطويلة التي أمضاها خلف القضبان وصمة عار على المجتمع الدولي التي يتشدق بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان، ويتناسى عشرات الأسرى لعشرات السنين في السجون يتعرضون لكل أشكال القمع والانتهاك وتفنى أجسادهم وأعمارهم بالمرض والإنهاك.

وشدد «الأشقر» على المقاومة الفلسطينية بضرورة إدراج أسماء عمداء الأسرى جميعهم ضمن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة.