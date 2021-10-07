يديعوت أحرونوت: رسالة مجهولة تؤخر تعيين رئيس الشاباك الإسرائيلي

كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» النقاب عن أن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الـ«شاباك»، خلفا للرئيس الحالي نداف أرجمان والذي تنتهي فترة ولايته يوم 13 أكتوبر الجاري، يواجه مصاعب جديدة، بعد الكشف عن رسالة مجهولة المصدر تشكك في سلوك الرئيس الجديد المعين للجهاز.

الرسالة تتهم الرئيس الجديد للشاباك بارتكاب سلوك غير لائق

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه قبل 48 ساعة من انعقاد اللجنة الاستشارية لتعيين كبار موظفي الخدمة المدنية في الحكومة الإسرائيلية، والتي من المفترض أن توافق على تعيين الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الشاباك، وصلت رسالة مجهولة قد تؤخر التعيين.

وأضافت «يديعوت»: «الرسالة تتهم الرئيس الجديد للجهاز والذي حجبت اسمه واكتفت برمز (ر) للدلالة عليه بارتكاب سلوك غير لائق دون تحديده»، مشيرة إلى أن الحادث المنسوب إلى رئيس جهاز الأمن العام المعين يتطلب تحقيقا داخليا قد يؤخر التعيين.

ونقل المصدر الإسرائيلي عن الرئيس الجديد لجهاز الشاباك على الرسالة: «هذه رسالة مجهولة كتبت وأُرسلت قبل حوالي ثلاث سنوات، وهي الآن منتشرة على نطاق واسع، خلف الرسالة طرف مهتم يريد أن يضر بتعيني، وهي تفتقر إلى أي أساس واقعي، كما أنها محفوفة بالأكاذيب، ومصممة من جديد لتضر بسمعتي، وسيتم تقديم الدليل على ذلك إلى لجنة تعيينات كبار الشخصيات في إسرائيل».

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه في الماضي، كانت هناك حالات سحب فيها مسؤولون تنفيذيون ترشيحاتهم من المناصب العليا، بعد تمرير معلومات إشكالية إلى اللجنة، وأشارت إلى أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام، وعمل سنوات طويلة في خدمة الأمن الإسرائيلي، وقاد العديد من العمليات في قطاع غزة الفلسطيني والضفة الغربية ولبنان.

يذكر أن هوية رئيس الشاباك الجديد «ر» تسربت وقيل إن اسمه هو رونين بيريزوفسكي، من مواليد 24 ديسمبر من العام 1965، ويسكن في شارع «عجنون» بمنطقة «هود هشارون» ورقم منزله «6»، وفي بداية الشهر الماضي أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «نفتالي بينيت» قراره بتعيين «ر» رئيسا لجهاز الأمن العام.