حزب نتنياهو يسخر من خطاب نفتالي بينيت بالأمم المتحدة: فارغ وأجوف

سخر حزب «الليكود» الإسرائيلي، بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن أحدا «لم يكترث به».

وقال حزب الليكود الإسرائيلي في بيان إن بينيت، الذي وصفه بـ«رئيس حزب يمينا» اليميني، وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي: «ألقى خطابا فارغا أمام قاعة فارغة وأهدر كلمات فارغة بدلا من الاستفادة من منصة دولية مهمة».

الليكود: خطابات نتنياهو في الأمم المتحدة أثارت ضجة في العالم

وأضاف بيان حزب الليكود الإسرائيلي: «أظهر بينيت اليوم كيف يرى العالم سياسيا إسرائيليا عديم الخبرة لديه 6 مقاعد فقط في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120 مقعدا مثل شجرة تسقط في غابة لم يرها أحد، لم يسمعها أحد ولا أحد يكترث لأمرها».

وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن الحكومة الإسرائيلية، وقوله إنها تحقق الوحدة بين الإسرائيليين، متسائلا «منذ متى طرح رئيس وزراء إسرائيلي القضايا السياسية الداخلية على رأس جدول الأعمال على المسرح الدولي؟».

كلمات فارغة وجوفاء

وقال البيان إن كلمات بينيت عن إيران كانت «فارغة وجوفاء بعد أن وعد بعدم خوض صراع عالمي ضد الاتفاق النووي وإخضاع أنشطتنا العملياتية للتنسيق المسبق مع الأمريكيين»، معتبرا أن خطابات نتنياهو في الأمم المتحدة بدلا من ذلك أثارت ضجة في جميع أنحاء العالم ووضعت مصالح إسرائيل في مقدمة المسرح العالمي.

وفي وقت سابق الاثنين، ألقى بينيت خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى لحظة فاصلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك وعدم الاكتفاء بالكلمات.

وتطرق بينيت لحكومته، قائلا إنها «الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل»، مشيرا إلى أنها قادرة على تحقيق الوحدة بين الإسرائيليين.