تخصصات جديدة في الدراسة بجامعة بنها الأهلية تعرف عليها

تسابق جامعة بنها الزمن للانتهاء من مشروع جامعة بنها الأهلية بالعبور حيث تجري على قدم وساق أعمال الإنشاءات بالجامعة ومبنى المدرجات بنسبة إنجاز بلغت 50 % وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لعدد 10 منشآت، 7 تعليمية و 2 ورش ومبنى إدارة الجامعة.

«الوطن»، تستعرض البرامج الدراسية الجديدة بجامعة بنها الأهلية بالعبور والتي من المقرر أن يتم البدء في تدريسها مع بدء الدراسة في الجامعة الجديدة ضمن خدماتها للقراء على مدار الساعة.

خريطة برامج الدراسة الجديدة بجامعة بنها الأهلية بالعبور

وأعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة أهم البرامج التي تقدمها جامعة بنها الأهلية بالعبور مع بدء الدراسة بالجامعة كالتالي:

هندسة البناء

تنسيق حدائق معمارية وإدارة البناء المستدام والمباني الخضراء

تخطيط المدن والأماكن العامة

تطوير البرامج والتطبيقات

هندسة الميكاترونكس والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

وهندسة نظم الاتصالات

والهندسة الطبية

واللغويات الحاسوبية

والواقع الافتراضي والمعزز

وهندسة التصنيع وإدارة الإنتاج

الإسكان والتنمية الحضرية وإدارة مشروعات

علم تحليل البيانات وتطوير الأعمال

التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية

الاقتصاد الحسابي

إدارة الأعمال والعلاقات الدولية

العملات الرقمية والمعلوماتية الطبية الحيوي

طب وجراحة الفم

التكنولوجيا الحيوية الجزئية

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

تكنولوجيا المختبرات الطبية والتصوير الطبي

شروط ومواصفات مسابقة تصميم لوجو الجامعة الجديدة

من ناحية أخري أطلقت جامعه بنها مسابقه تصميم لوجو جامعه بنها الأهلية بالعبور وضعت شروط المسابقة كالتالي

أن يكون اللوجو مبتكر ومتميز وجديد

يقدم فكرة تصميمية

أن يكون معبرا عن هوية الجامعه ورسالتها

وأن يحمل فى مجمله عن رسالة ورؤية جامعة بنها الأهلية وكونها تتبع جامعة بنها و مقر الجامعة الأهلية بالعبور

وألا يكون مقتبسا عن أي شعار أو جهة أخرى

ولا يحق المطالبة باللوجو الفائز فيما بعد ويصبح ملكا للجامعة

و يحق للمتقدم تقديم أكثر من تصميم للوجو جامعة بنها الأهلية

أن يحتوي اللوجو علي اللغتين العربية والإنجليزية وإمكانية تنفيذه ووضعه في وسائل الإعلان والإعلام والمراسلات والمكاتبات

ويحتفظ اللوجو بوضوح بجميع عناصره عند التصغير والتكبير

يتم تقديم ملف مطبوع على اي A4 ألوان وأبيض وأسود pdf و نسخة علي CD وتقنية عالية الجودة للطباعة

يقتصر لوجو جامعه بنها على لون واحد أزرق أو الأزرق بدرجاته

ستم تصميم لوجو جامعه بنها الأهلية بصيغ Resolution300 ، CMYK بجودة عالية

ويرفق مع لوجو جامعة بنها الأهلية تقرير يوضح فكرة اللوجو وأسس تصميمه وفلسفته وما يرمز عليه .

الفائز بأفضل تصميم سوف يحصل على جائزة ماليه قيمتها 5000 جنيه

تسليم الأعمال الخاصة بالمسابقة في موعد غايته من 3-10 حتي 2021 مرفق به اسم المتسابق ورقم التليفون والايميل الخاص به و صورة من بطاقة الرقم القومي وذلك لمكتب الدكتور عميد كلية الفنون التطبيقية