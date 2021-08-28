جامعة بنها فرع العبور.. طريقة التسجيل لـ«حرم جامعي خال من كورونا»

وجهت جامعة بنها فرع العبور دعوة لطلابها في البرامج المختلفة بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا في أسرع وقت، في إطار حرص الفريق الإداري للفرع على الصحة العامة للطلاب، واستكمال العملية التعليمية بأمان واستقرار دون انقطاع.

ومن المقرر أن تشهد جامعة بنها، إطلاق مبادرة «نحو حرم جامعي خال من فيروس كورونا»، فى فرع مدينة العبور، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر المقبل.

طريقة التسجيل لتلقي لقاح كورونا في جامعة بنها فرع العبور

وأعلنت جامعة بنها فرع العبور طريقة وخطوات التسجيل لتلقي اللقاح ضمن مبادرة «نحو حرم جامعي خال من فيروس كورونا» لطلاب الفرع، مشيرةً إلى أنه قد تم إضافة اسم جامعة بنها على موقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن لجميع الطلاب، ومنهم طلاب فرع العبور، التسجيل لتلقي اللقاح باتباع الخطوات التالية:

- التسجيل على موقع وزارة الصحة من هنــا

- اختيار جامعة بنها من القائمة

- استلام الكود من خلال الموبايل

- التسجيل على موقع العبور من هنــــــــــا

- الحضور لمقر الجامعة بالعبور يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر لتلقي اللقاح.

وشددت الجامعة على أنه يجب على جميع الطلاب التسجيل في الاستمارة المعدة لهذا الغرض، حتى من تلقوا لقاح كورونا، وخاطبت إدارة جامعة بنها، فرع العبور، في رسالة وجهتها للطلاب، جاء فيها: «احمي نفسك واحمي زملاءك وساعدنا فى إعلان حرم العبور خالي من فيروس كورونا».

اتحاد طلاب بنها يدعو منتسبي الجامعة لتلقي اللقاح

في سياق متصل، دعا اتحاد طلاب جامعة بنها جميع طلاب الجامعة، ممن لم يتم تسجيلهم لتلقي لقاح كورونا، إلى سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة من هنـــــا، حتي تتمكن الجامعة من توفير اللقاح لهم، من خلال الفرق المتنقلة لوزارة الصحة، التي ستتواجد بمقر كل كلية من كليات جامعة بنها.

إقبال من طلاب جامعة بنها على مبادرة «نحو حرم جامعي خال من كورونا»

كما أعلنت جامعة بنها انطلاق أعمال الفرق المتنقلة لتطعيم طلاب الجامعة، وشهد اليوم الأول إقبالاً ملحوظاً لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للدفع بعدد من الفرق المتنقلة على مستوى كليات الجامعة، وفقاً لجدول زمني، وتوفير اللقاحات لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بعد إضافة جامعة بنها كنقطة للتطعيم على موقع وزارة الصحة، الخاص بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا لتسجيل منتسبي جامعة بنها.

واشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن تطعيم الفرق المتنقلة فى الكليات يأتى بجانب النقطة الثابتة التى تعمل أيضاً لتطعيم منتسبي الجامعة، في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.

وأكد «الجيزاوي» أن التطعيم يتم تحت إشراف طبي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، داعياً جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع.

برامج الدراسة بجامعة بنها فرع العبور

يذكر ان جامعة بنها فرع العبور تضم البرامج الدراسية الجديدة وهي:

- برنامج تجارة إنجليزي

- برنامج حقوق إنجليزي

- برنامج بيوتكنولوجي - كلية الزراعة

- برنامج استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية - كلية الزراعة

- برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية - كلية العلوم

- برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها - كلية العلوم

- برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية - كلية العلوم