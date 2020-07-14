تشغيل منظومة الكهرباء الجديدة بفرع جامعة بنها في العبور

أعلن الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها، أنه تم الانتهاء من تشغيل منظومة الكهرباء الجديدة ودخولها الخدمة بفرع الجامعة بالعبور.

وقال سعيد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالاهتمام بتنفيذ خطة الجامعة الخاصة باستكمال منشأت فرع الجامعة بالعبور وزيادة قدرة البنية التحتية اللازمة لها.

وأشار المستشار الهندسي، إلى أن المنظومة الجديدة تتكون من 2 محول كهربائي بقدرة 3 ميجاوات وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وإطلاق التيار الكهربائي منها، إضافة إلى اللوحات الحلقية ولوحات التوزيع وتمديد الكابلات والتي تم تركيبها داخل مجموعة من غرف الكهرباء التي أنشئت لاستيعاب تلك المنظومة.