معلومات عن منظمة «يونيدو» بعد إعلان دعمها لمعرض «تراثنا» في مصر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تقديم استشارات حول تنمية وتطوير الأعمال وتحديد العلامة التجارية والتميز السلعي، فضلا عن الاستشارات القانونية لرائدات الأعمال خلال معرض «تراثنا» السنوي الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، من خلال جناح مخصص طوال فترة المعرض.

تقديم المشورة لمشروعات السيدات

وتشمل الاستشارات التحليل السريع لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجهها، تليها تقديم المشورة والاستراتيجيات المصممة خصيصا للمشروعات، بهدف تحسين إنتاجية وربحية الأعمال التي تقودها السيدات، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»

- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تشجيع التنمية الصناعية بهدف الحد من الفقر، وتحقيق عولمة شاملة واستدامة بيئية.

- يعتبر عمل اليونيدو المتعلق بالفحص والتفتيش دعامة أساسية من دعامات التيسير الفعال للتجارة.

- تساعد كيانات الفحص والتفتيش والاعتماد في الحصول على شهادات اعتماد معترف بها دوليا، مما يمكنها من تقديم خدماتها إلى العملاء بأسعار منافسة، حيث يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الإنتاج على الشركات المحلية، ويحد من حالات التأخير على الحدود.

- تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم «SMEs» بغية التغلب على المشكلات ذات الصلة بالحواجز التقنية للتجارة والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية عن طريق معالجة أي متطلب من متطلبات الجودة ضمن سلسة قيمة معينة. فهذا من شأنه الحد من المسافة الاقتصادية التي تقطعها السلع للوصول إلى أسواقها.

- حققت المشروعات الرئيسية التي نفذتها منظمة اليونيدو في منطقة إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية نتائج جيدة سواء كانت تلك المُنفذة على المستوى الوطني أم الإقليمي منها.