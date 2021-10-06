«اليونيدو» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعمان معرض «تراثنا»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تقديم استشارات حول تنمية وتطوير الأعمال وتحديد العلامة التجارية والتميز السلعي، فضلا عن الاستشارات القانونية لرائدات الأعمال خلال معرض «تراثنا» السنوي الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، من خلال جناح مخصص طوال فترة المعرض.

تقديم المشورة لمشروعات السيدات

وتشمل الاستشارات التحليل السريع لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجهها، تليها تقديم المشورة والاستراتيجيات المصممة خصيصا للمشروعات؛ بهدف تحسين إنتاجية وربحية الأعمال التي تقودها السيدات، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وأضافت المنظمة في بيان: «تتم مشاركة كل من منظمة اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في معرض تراثنا في إطار البرنامج المشترك (التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر)، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ، ووزارة التجارة والصناعة ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم من الحكومة الكندية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية».

دعم 6300 سيدة بالقطاع الخاص

وتابع بيان المنظمة: «يهدف البرنامج المشترك -الذي يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات(2019-2024) - إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 من السيدات في القطاع الخاص في مصر، والاستفادة من إمكاناتهن بشكل كامل كرائدات أعمال وعاملات في سلاسل القيمة المستهدفة: تمور النخيل، النباتات الطبية والعطرية، الحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى الحد من المعوقات التي تواجها السيدات لتعزيز نمو ااقتصادي أكثر شمولًا. ويقوم البرنامج المشترك باتباع نهجًا متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على المستوى المؤسسي والفردي وعلى مستوى السياسات».

وأشار البيان إلى أن مشاركة منظمة اليونيدو في معرض «تراثنا»، تمثل فرصة مناسبة لاستكمال أعمالها الجارية في قطاع الحرف اليدوية، وإجراء تحليل من منظور النوع الاجتماعي لقطاع الحرف اليدوية لتحديد منتجات سلسلة القيمة الرئيسية التي توفر فرصا للسيدات؛ لبدء أعمال ومشروعات جديدة أو تنمية الأعمال القائمة أو إيجاد فرص عمل جديدة أو وظائف أفضل.

ومن جانبها، تساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في معرض «تراثنا» في إطار التزامها بتوفير الخدمات الاستشارية القانونية لرائدات الأعمال التي من شأنها تسهيل تسجيل الأعمال الخاصة بهن و توسيع نطاقها، وتتم هذه الاستشارات ضمن حزمة دعم أكبر لتسهيل حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية وغير المالية.

تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في 7 محافظات

وتماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وبرنامج الشراكة القطرية في مصر PCP[1] ، يقوم البرنامج المشترك- الذي يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات- باتباع نهج يركز على العنصر البشري لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر القطاعات في 7 محافظات مستهدفة: القاهرة والجيزة والإسكندرية البحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا.