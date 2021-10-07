التصريح بدفن جثة عجوز توفي أثناء ري أرضه في شبين القناطر

صرحت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، بدفن جثة مزارع لقي مصرعه أثناء قيامة بري أرضه الزراعية بإحدى قرى شبين عقب مناظرة مفتش الصحة للجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تفاصيل مصرع مزارع خلال ريه أرضه الزراعية بشبين القناطر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا بوفاة شخص يدعى «أ.أ»، 70 عاما، أثناء ري أرضه الزراعية، حيث فقد وعيه أثناء الوقوف بحوض مياه الري وسقط فيه، وتوفي في الحال، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات فصرحت بدفن الجثة.

التحفظ علي 5 أشخاص تشاجروا بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

في سياق آخر، قررت نيابة كفرشكر التحفظ على 5 أشخاص بقرية «الشقر»، بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر المركزي وضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بقرية الشقر دائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، والقوة المرافقة له، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «عصام.م.ا»، 37 سنة، خفير نظامي، و«أحمد.ا»، 53 سنة، فران، و«عمر.أ»، 31 سنة، عامل، وطرف ثان «عبد السلام.أ»، 54 سنة، و«عبدالله.ع»، 21 سنة، جميعهم يقيمون بقرية الشقر دائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.