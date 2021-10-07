أسعار حلوى المولد النبوي الشريف.. الكيلو من 20 لـ75 جنيها

يبحث المواطنون عن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف هذه الأيام، حيث تتزامن ذكرى المولد النبوي فلكياً مع يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، بينما ستُعطل المؤسسات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص عن العمل بعد ترحيل الإجازة لتصبح الخميس 21 أكتوبر 2021 كما يحدث بشكل معتاد مع الإجازات الرسمية، وتبحث الأسر عن محال الحلوى لشراء حلوى المولد النبوي بأسعار مناسبة.

ورغم ارتفاع أسعار الخامات عالمياً وعلى رأسها السكر والمكسرات، سجّلت أسعار حلوى المولد النبوي الشريف حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، بحسب اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية، مشيراً إلى أن محال الحلويات ترغب في تنشيط المبيعات، وتحريك السوق بعدم المغالاة في سعر الكيلو، نظرا لحالة الركود التي تصيب الأسواق، رغم ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف والشحن والخامات.

لا زيادة في أسعار الحلوى

وقال «العبد» لـ«الوطن» إن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف لم ترتفع هذا العام عن مثيلتها العام الماضي، سواء للحلوى القطع أو «العلب» وذلك في الوقت الذي تأتي فيه مناسبة المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع مناسبات عدة، أهمها العودة للمدارس، إلا أنها تلقى رواجا لاعتياد المواطنين على الشراء في مثل هذه المناسبات.

وقال أحمد إبراهيم، تاجر حلويات بمنطقة باب اللوق، لـ«الوطن» إن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف هذا العام مستقرة نوعاً ما مقارنة بالعام الماضي، وأن التجار يعولون على الموسم لتنشيط المبيعات، مضيفاً: «احنا ناس عايزة تبيع».

سعر كيلو الحلوى يتراوح بين 20 إلى 75 جنيها

وبحسب جولة لـ«الوطن» ببعض محلات الحلويات في منطقة وسط البلد، تباع «العلب» بأسعار تتراوح بين 45 إلى 400 جنيه للشعبي، وتباع حسب عدد القطع، حيث تباع العلبة 7 قطع بسعر 45 جنيها، والعلبة التي تحتوى على 22 قطعة بسعر 400 جنيه، والجامبو بسعر 810 جنيهات.

ويباع كيلو الحلوى بسعر يتراوح بين 20 إلى 75 جنيها، وسعر الفولية، الحمصية، والسمسية، لا يزيد على 20 جنيهاً، فيما تباع الفستقية واللوزية البندقية بسعر 75 جنيها.