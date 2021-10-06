سعر حلوى المولد من وزارة التموين.. «علبة مشكلة» والكيلو بـ65 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر علب حلوى المولد في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة للمواطنين تبدأ من 65 جنيها للكيلو.

3 أوزان مختلفة بـ3 أسعار لحلوى المولد من وزارة التموين

وأوضح رشدي رزق، رئيس قطاع فروع المجمعات الاستهلاكية بشركة الأهرام للمجمعات، أنّ الوزارة توفر علب حلوى المولد بـ3 أوزان مختلفة تشمل 3 أسعار لكل وزن.

ونوه رزق، بأنّ علب حلوى المولد التي تم ضخها لفروع المجمعات الاستهلاكية، من إنتاج شركتي «المخابز للقاهرة الكبرى كايرو بيك» و«السكر للصناعات التكاملية»، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

https://fb.watch/8tmszeqmPV/

وأكد رزق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار حلاوة المولد 2021 من وزارة التموين تشهد انخفاضا في سعر الكيلو جرام منها بنسبة 30%، مقارنة بما يباع في الأسواق الخارجية، موضحا أنّ المعروض في فروع المجمعات هي تصنيع حديث من الشركات، مقارنة بما يباع في بعض الأسواق الخارجية، وقد يكون البعض منها صناعة قديمة.

أسعار حلوى المولد 2021 من وزارة التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية

- العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها.

- العلبة وزن 2 كيلو 130 جنيها.

- العلبة وزن 3 كيلو 200 جنيه.

محتويات علبة حلوى المولد التي توفرها وزارة التموين

وتحتوى علبة حلاوة المولد التي تزن 1 كيلو جرام على 16 قطعة من حلوى المولد، تتنوع بين «الملبن، أقراص السوداني، أقراص الحمص، السمسمية، الفولية، الحمصية، النوجة، اللديدة، المارشيملو، الملبن بالزبيب»، وعدد آخر من أصناف وأنواع حلوى المولد المختلفة.

فيما تحتوى علبة حلاوة المولد التي تزن 2 كيلو جرام والتي تباع بسعر 135 جنيها، على نحو 40 قطعة، كما تحتوى العلبة 3 كيلو بسعر 200 جنيه على نحو 55 قطعة من حلاوة المولد المتعددة والمختلفة.