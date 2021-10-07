  ضبط 50 طن قمح وزيت تمويني قبل بيعها في «السوق السوداء» بدمياط

تمكن رجال الضبط القضائي بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط، برئاسة علي الغزاوي، من ضبط 50 طن قمح داخل أحد المطاحن، تم التحفظ عليها بالمخالفة، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وذلك أثناء أعمال الجرد السنوي والتصفية الصفرية، التي يجري تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين بدمياط.

وتبين أن مديرية التموين قامت بتعلية الكمية المضبوطة على رصيد المطحن، كما يجري تحصيل فروق الأسعار المستحقة عن تلك الكمية، لصالح هيئة السلع التموينية، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئول الإداري القائم بالمخالفة.

ضبط 100 كرتونة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بحوزة بدال تمويني

كما تمكنت حملة لمديرية التموين في دمياط من ضبط 100 كرتونة زيت تمويني، قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بعد قيام أحد البدالين التموينيين بالتحفظ عليها، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة، للعرض على النيابة العامة.

محافظ دمياط تأمر بحملات تموينية مكبرة لملاحقة المخالفين

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط جهودها لملاحقة المخالفين، وإحكام الرقابة على المنظومة التموينية وحماية المستهلك، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتشديد الرقابة على المنظومة التموينية، والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية، والتصدي لأي محاولات تلاعب من التجار.

وكلفت محافظ دمياط، في تعليماتها لقيادات مديرية التموين والإدارات التموينية في مختلف مراكز المحافظة، بشن حملات مكبرة على البدالين التموينيين والمطاحن، لضبط أي مخالفات، وإحكام الرقابة على المنظومة التموينية.