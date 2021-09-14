«البدالين التموينيين» توضح حقيقة إضافة الـ«ميك آب» على البطاقات

أوضح تجار وبدالو الغرف التجارية حقيقة الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح مساحيق و«ميك آب» على البطاقات التموينية.

«البدالين التموينيين»: مجرد شائعات

وقال ماجد نادى، رئيس نقابة البدالين التموينيين، لـ«الوطن» إن الحديث عن طرح "مستحضرات المكياج" على بطاقات التموين لا يخلو من مجرد كونه شائعات، وأن النقابة لم تتسلم أي مخاطبات أو قرارات وتوجيهات حول هذا الأمر من قريب أو بعيد، وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت جدلا حول طرح مستحضرات التجميل «المكياج» ضمن بطاقات التموين.

وأكد «نادي» أن بدل نقاط الخبز يحصل مقابلها الشخص على سلع أخرى، مثل «دواجن وبط وأسماك وأصناف أخرى»، مشيرا إلى أن المواطن يمكنه استبدال الخبز بسلع تشمل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، نافيا حذف بعض السلع لأن الدولة تسعى لتوفير أكبر عدد من السلع للمواطن في أماكن مختلفة بأسعار مدعمة .

وأشار نقيب البدالين إلى عزوف عدد كبير من البدالين التموينيين عن بيع اللحوم والبط الأسماك والدواجن لعدم توافر الثلاجات، مشيرًا إلى أن الأمر تم تنفيذه في المجمعات الاستهلاكية، والأسعار مدعمة بأقل من السعر الخارجي.

تجار البقالة: تعليمات بزيادة فارق نقاط الخبز

من جانبه، أكد يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة السابق بغرفة الجيزة، اعتزام وزارة التموين رفع فرق نقاط الخبز للمواطن خلال الشهر القادم 10 قروش ليصبح60 قرشا على كل رغيف لم يتم صرفه، كما تعتزم الوزارة توريد السلع والمنتجات الخاصة بفارق نقاط الخبز للبدالين التموينيين من الشهر القادم للمجمعات ومحلات البقالة.

وأشار إلى أن ذلك يكبد البدالين التموينيين خسائر كبيرة نتيجة فرض سلع معينة بالمقارنة بالآن حيث يذهب عدد من التجار إلى شراء سلع فرق نقاط الخبز حرة.

وتطرح شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كل منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي تصرف للمواطنين.

ويصل عدد السلع المدرجة في بطاقة التموين إلى 1000 سلعة، تشمل اللحوم المفرومة والبرجر وكفتة السجق وورق عنب وشوربة خضار وسمان وبط مسكوفي.