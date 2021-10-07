إيران تبث فيديو لمطاردة سفينة حربية أمريكية في الخليج.. وواشنطن تنفي

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، أن الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت سفينة أمريكية في الخليج الفارسي، فيما قال متحدث باسم البحرية الأمريكية إنه ليس على علم بأي مواجهة من هذا القبيل في البحر خلال الأيام الماضية.

وبث تقرير إيراني، اليوم الخميس، لقطات قال التلفزيون إنها صورت من أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، وتُظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي والعديد من الأفراد على متنها، بينما يبدو أن القارب السريع يطاردها.

بث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو يقول إن الزوارق السريعة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت سفينة أميركية في المياه الخليجية. وقال متحدث باسم البحرية الأميركية لوكالة "أسوشييتد برس" إنه لم يسمع بمثل هذا الحادث في الأيام الأخيرة. وليس من الواضح متى وقع هذا الحادث. pic.twitter.com/mUo79IiWtY — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 7, 2021

وفي التقرير الذي بُث اليوم، سُمع صوت باللغة الفارسية يقول: «استمر في مطاردتهم»، ولم يذكر التقرير موعد المطاردة التي نفهتها وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين ، إنه لم يكن على علم بأي نوع من التفاعل غير الآمن مع إيران في اليومين الماضيين. وهذا التقرير هو الأول من نوعه في الأشهر الأخيرة.

الحرس الثوري الإيراني يرفض إدعاءات البحرية الأمريكية

في مايو الماضي، رفض الحرس الثوري ادعاء البحرية الأمريكية بأن الزوارق السريعة الإيرانية التي تقترب بسرعة في مضيق هرمز أثارت مواجهة متوترة مع البحرية الأمريكية، والتي قالت إن الحرس الثوري أرسل 13 زورقًا سريعًا مسلحًا بالقرب من سفن البحرية الأمريكية في المضيق.

وقالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت، إن قاطعا من خفر السواحل أطلق طلقات تحذيرية عندما اقترب زورقان إيرانيان بشكل خطير.

وشهد الاتفاق النووي لعام 2015 قيام طهران بالحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق، ما زاد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع وأثار سلسلة من الهجمات والحوادث.