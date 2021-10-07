9 فوائد لإنشاء طريق حر شرق «الرياح التوفيقي»: يحل الاختناقات المرورية

مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 37 كيلو متر، يهدف لتسهيل حركة المرور والانتقال بين محافظات الدلتا، وتحديدا في المسافة ما بين بنها وميت غمر في محافظتي القليوبية والدقهلية، وذلك عبر توسيع الطريق الضيق حالياً ليصبح 4 حارات مرورية وطريق خدمة، إضافة لتخصيص الطرق الشرقي في اتجاه السفر للمنصورة، والاتجاه الغربي للطريق غرب الرياح التوفيقي للقادم من المنصورة.

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد عرض تفاصيل المشروع وفوائده على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة سابقة له خلال شهر مايو الماضي لأعمال تنفيذ المشروع، مؤكداً أنه سيكون بمثابة طفرة في عملية الانتقال بين محافظات الدلتا وبعضها.

فوائد مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي

1- تطوير الطريق من «ضيق ومزدحم» إلى 4 حارات مرورية و«طريق خدمة».

2- ربط الطريق بمشروع الطريق الدائري الإقليمي.

3- ربط الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بالطريق الزراعي، والطريق الزراعي القديم.

4- سيعمل المشروع على تسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد في محافظات الدلتا.

5- سيحل المشروع أزمات الاختناقات المرورية عند القرى والمدن الواقعة على مسار الطريق بطول 37 كيلو متر.

6- سيعمل المشروع على رفع كفاءة 13 مآخذ ري للأراضي الزراعية في المسافة من بنها حتى ميت غمر.

7- سيتضمن المشروع إنشاء عدد من الكباري على «الرياح»، لإلغاء «المعديات العشوائية».

8- سيتم تخصيص الاتجاه الشرقي من الطريق من القاهرة للمنصورة.

9- سيتم تخصيص اتجاه البر الغربي لاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة.

15 كوبري وعمل صناعي سيتم تنفيذهم في مشروع إنشاء وتطوير الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي

ومن المقرر أن يشتمل مشروع إنشاء طريق الرياح التوفيقي على إنشاء 15 كوبري وعمل صناعي، بينها 7 كباري في مناطق كفر شكر، والمنشاة وصهرجت وميت غمر وبحر مويس وجمجرة وأسنيت، فيما سيتم إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، لإلغاء معديات العبور العشوائية.