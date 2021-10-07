مصرع شاب سقط تحت القطار في بني سويف

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، عقب سقوطه من قطار الصعيد، قرب مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطاراً بحادث سقوط شاب من قطار

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سقوط شاب من قطار، بعد كوبري قرية «سدس»، قرب مركز ببا، حيث وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة

تم الدفع بسيارة إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، لنقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن المتوفي يدعى «حسن س. ع.»، 37 سنة، مقيم بمركز الفشن.

وتلقى العميد رفيق عبد الله، مامور قسم شرطة السكة الحديد ببني سويف، بلاغاً بسقوط شخص من قطار الصعيد، بعد كوبري قرية «سدس»، قرب مركز ببا، وتكثف مباحث السكة الحديد ببني سويف، برئاسة العقيد هشام مكي، تحرياتها حول الحادث لكشف ملابساته.

الحادث الثالث في غضون أسبوع بمركز ببا

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

ويُعد حادث اليوم الثالث من نوعه خلال أسبوع، لسقوط أشخاص من قطارات بمركز ببا، بينهما اثنان من مركز ببا، والثالث من مركز الفشن.