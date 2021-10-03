مصرع شاب في حادث سقوط من قطار.. وغرق آخر بترعة في بني سويف

لقي اثنان مصرعهما، في حادثين ببني سويف، الأول إثر سقوطه من قطار قرب محطة السكة الحديد بمدينة ببا جنوب بني سويف، والثاني إثر غرقه بترعة بقرية الدير، وجرى انتشال جثتهما، وجرى نقلهما إلى مشرحتي مستشفيي ببا المركزي وبني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بمحطة ببا جنوب بني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد رفيق مأمور قسم شرطة السكة الحديد، بمصرع شاب سقط من قطار الصعيد قرب محطة ببا، وعلى الفور وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها العقيد هشام مكي رئيس مباحث السكة الحديد ببني سويف، سقوط شاب يدعى "مراد . ر . ع . م" 21 سنة، مقيم قرية سدس بمركز ببا، من القطار، قرب مزلقان محطة ببا جنوب المحافظة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة لغريق بترعة في قرية الدير ببني سويف

وفي الحادث الثاني، انتشلت قوات الإنقاذ جثة لشخص يدعى "عزت . ع" 50 سنة، من ترعة قرية الدير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الغرق وأسبابه.

جرى تحرير محضرين بالحادثين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التصريح بدفنهما عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة.