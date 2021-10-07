تفاعل كبير للجمهور مع أحدث صورة للفنانة سمية الألفي

كشف مدير أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يُدعى «ميسي»، عن أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

تفاعل كبير من الجمهور مع صورة سمية

ونشر مدير أعمال أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه مع الفنانة سمية الألفي، حيث حظيت بتفاعل كبير من جمهورها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا قبل أسابيعٍ قليل، خبرًا يُفيد بتعرض الفنانة سمية الألفي، لوعكة صحية مفاجأة، وذلك قبل انطلاق العرض الخاص لفيلم 30 مارس بدور السينما بساعاتٍ قليلة.

عمرو الليثي يُعلن تراجع سمية عن الاعتزال

وكانت الفنانة سمية الألفي، قد أعلنت تراجعها عن الاعتزال، منذ عامين تقريبًا، وذلك حسبما أكد الإعلامي عمرو الليثي، في حوار معها داخل منزلها، بعد فترة قصيرة من وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

وكان الإعلامي عمرو الليثي، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، آنذاك: «أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سميه الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي أنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مرة أخرى.. وقررت إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات، وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا بهنيها على هذا القرار».

سمية تتحرك بصعوبة في آخر ظهور لها

وكان آخر ظهور للفنانة سمير الألفي، في شهر نوفمبر عام 2019، حيث حرصت على تقديم واجب العزاء، في الفنان هيثم أحمد زكي، داخل مسجد الشرطة، في مدينة السادس من أكتوبر، رغم حالتها الصحية وصعوبة الحركة، إذ ساعدها ابنها الأصغر عمر الفيشاوي، واتكأت عليه.