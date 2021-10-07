ورش تدريبية لمواجهة الشائعات في قرى أبو قرقاص بعنوان «اتصدوا معانا»

أعلنت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، عن اختيار مركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة، لتنفيذ عدة ورش تدريبة حول مخاطر الشائعات، تحت عنوان «اتصدوا معانا»، تستهدف عدداً من القرى والعزب والنجوع، للتوعية بالآثار السلبية التي تسببها الشائعات في المجتمع.

تحديد أولويات العمل للحد من الزيادة السكانية

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة حوارية داخل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، خاصةً قرى الريف والأكثر احتياجاً، ولمناقشة الفئات العمرية المستهدفة من حملات التوعية، وتحديد أولويات العمل للحد من الزيادة السكانية، ومناقشة كيفية العمل على تقديم المشورة والتربية الإيجابية، ودور الأم وتأثيرها على الأسرة.

جلسة حوارية حول مخاطر الزيادة السكانية

وعقد المجلس القومي للمرأة بالمنيا جلسة حوارية حول مخاطر الزيادة السكانية، لما تمثله من خطر داهم على كافة جوانب التنمية للدولة، والعمل على القضاء على الآثار السلبية التي تمثلها الزيادة السكانية، من خلال نشر الوعي الثقافي والمجتمعي، للحد من مخاطر الزيادة السكانية، بالإضافة لكيفية التعامل مع التربية الإيجابية، كما ناقش كيفية التصدي للشائعات، في تدريب تحت عنوان «اتصدوا معانا»، وذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة، ومسؤول تكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية.

الاهتمام برفع وعي الأسرة والتصدي للشائعات

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاهتمام برفع وعي الأسرة المصرية في مختلف المجالات، والعمل على التصدي للشائعات، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، والتصدي للأثار السلبية التي تعوق كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.